16.10 12:59 MIGnews.com
Лавров: Россия за диалог между Дамаском и курдами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в дальнейшем будет способствовать налаживанию взаимодействия между Дамаском и курдами.
Такое заявление глава МИД РФ сделал в среду, 16 октября, передает российское информагентство "РИА Новости".
По словам Лаврова, стороны уже начали диалог, который приносит результаты в достижении соглашений после турецкой операции на северо-востоке Сирии.
"Мы выступаем за то, чтобы нынешняя ситуация была урегулирована через диалог между правительством и структурами курдов. И такой диалог начался и приносит конкретные результаты", - добавил глава МИД.
Поделиться
Все по теме
Комментарии