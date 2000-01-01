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Лавров: Россия за диалог между Дамаском и курдами | Фото:16.10 12:59   MIGnews.com

Лавров: Россия за диалог между Дамаском и курдами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в дальнейшем будет способствовать налаживанию взаимодействия между Дамаском и курдами.

Такое заявление глава МИД РФ сделал в среду, 16 октября, передает российское информагентство "РИА Новости".

По словам Лаврова, стороны уже начали диалог, который приносит результаты в достижении соглашений после турецкой операции на северо-востоке Сирии.

"Мы выступаем за то, чтобы нынешняя ситуация была урегулирована через диалог между правительством и структурами курдов. И такой диалог начался и приносит конкретные результаты", - добавил глава МИД.


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