16.10 12:59 MIGnews.com

Лавров: Россия за диалог между Дамаском и курдами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в дальнейшем будет способствовать налаживанию взаимодействия между Дамаском и курдами.Такое заявление глава МИД РФ сделал в среду, 16 октября, передает российское информагентство "РИА Новости".По словам Лаврова, стороны уже начали диалог, который приносит результаты в достижении соглашений после турецкой операции на северо-востоке Сирии."Мы выступаем за то, чтобы нынешняя ситуация была урегулирована через диалог между правительством и структурами курдов. И такой диалог начался и приносит конкретные результаты", - добавил глава МИД.