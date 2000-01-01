16.10 11:18 MIGnews.com

Посол РФ в Израиле об аресте Иссахар: успокойтесь и смотрите

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что приговор 26-летней израильтянке Нааме Иссахар не повлияет на отношения между двумя государствами.В комментарии телеканалу "Кан" он подчеркнул, что все вопросы следует решать в формате правовых отношений.В ответ на возмущение израильского общества посол заявил, что нужно успокоиться, потому что Иссахар "совершила правонарушение согласно российскому законодательству"."Это неприятная ситуация, но посмотрим, что будет — прошение (премьер-министра Израиля Биньямину Нетаниягу, - ред.) о помиловании подано (президенту РФ Владимиру) Путину", – добавил российский дипломат.Касательно Алексея Буркова он подчеркнул, что Москва уже несколько лет убеждает израильских коллег в необходимости передачи хакера России. По словам Викторова, российская сторона и дальше будет предпринимать усилия для возвращения мужчины на родину."Я не оптимист и не пессимист, давайте посмотрим, что будет дальше", – ответил посол о прогнозах в дальнейшем развитии событий с Иссахар и Бурковым.