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Посол РФ в Израиле об аресте Иссахар: успокойтесь и смотрите | Фото:16.10 11:18   MIGnews.com

Посол РФ в Израиле об аресте Иссахар: успокойтесь и смотрите

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что приговор 26-летней израильтянке Нааме Иссахар не повлияет на отношения между двумя государствами.

В комментарии телеканалу "Кан" он подчеркнул, что все вопросы следует решать в формате правовых отношений.

В ответ на возмущение израильского общества посол заявил, что нужно успокоиться, потому что Иссахар "совершила правонарушение согласно российскому законодательству".

"Это неприятная ситуация, но посмотрим, что будет — прошение (премьер-министра Израиля Биньямину Нетаниягу, - ред.) о помиловании подано (президенту РФ Владимиру) Путину", – добавил российский дипломат.

Касательно Алексея Буркова он подчеркнул, что Москва уже несколько лет убеждает израильских коллег в необходимости передачи хакера России. По словам Викторова, российская сторона и дальше будет предпринимать усилия для возвращения мужчины на родину.

"Я не оптимист и не пессимист, давайте посмотрим, что будет дальше", – ответил посол о прогнозах в дальнейшем развитии событий с Иссахар и Бурковым.




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