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Раввин ШАС пообещал Либерману и Лапиду место в раю | Фото:16.10 10:19   MIGnews.com

Раввин ШАС пообещал Либерману и Лапиду место в раю

Духовный лидер ШАС раввин Шломо Коэн призвал председателя НДИ Авигдора Либермана и депутата Яира Лапида присоединиться к правительству вместе с харедим.

Как сообщает The Times of Israel, он пообещал на праздничном ужине, что за это они попадут в рай.

"Либерман и Лапид, если вы сейчас присоединитесь к правительству, в котором правят ультраортодоксы, вы услышите божественный голос, который объявит: "Вы получаете жизнь в грядущем мире", – сказал раввин.

Уточняется, что Коэн, критиковавший во время избирательной кампании членов "Кахоль Лаван" и НДИ, смягчил свой тон по отношению к Либерману и Лапиду.

"Я уверен, что вы не собирались разозлить благословенного Святого, а только политиков. Доказательством является тот факт, что Бог не позволил вам сформировать плохое правительство", – добавил Шломо Коэн.


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