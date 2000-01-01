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Саудия: `неуправляемые оперативники` убили Хашогги 16.10 07:02   MIGnews.com

Саудия: "неуправляемые оперативники" убили Хашогги

Американская пресса сообщает о том, что Саудовская Аравия готовится признаться в том, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги скончался во время допроса.

Хашогги когда-то был важным советником королевской семьи, но разругался с новым наследным принцем, Мухаммедом бин Салманом, и жил в изгнании в США.

Хашогги исчез 2 октября - после того, как пришел в саудовское консульство в Стамбуле. Турки утверждают, что он был убит в консульстве, Саудовская Аравия это утверждение отрицает.

Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз заявил, что утверждения о том, что Хашоггу был убит или задержан саудовскими властями, были "абсолютно ложными и необоснованными".

"Уверяю вас, что сообщения о том, что Джамал Хашогги пропал без вести в консульстве в Стамбуле или что власти королевства задержали его или убили, являются абсолютно ложными и безосновательными".

Тем не менее, минувшей ночью канал CNN распространил утверждение о том, что Саудовская Аравия готовится признать свою причастность к исчезновению Хашогги. Два источника CNN утверждают, что Саудия признается - Хашогги скончался во время “неумелого допроса”.

Wall Street Journal с другой стороны, пишет о том, что Саудия возложит вину на “неуправляемых оперативников”, которые действовали без санкции высшего руководства - и накажет их.

Ранее президент Дональд Трамп говорил по телефону с королем Саудии Салманом. Президент рассказал о разговоре: “Мне кажется, будто бы там могли действовать неуправляемые киллеры. Кто знает? Ужасно!”

Правительство Турции сообщило представителю США, что располагает аудио- и видеозаписями, подтверждающими убийство журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Washington Post.

"Запись голоса из посольства рассказывает, что случилось с Джамалом после входа в него", - сказал один из источников, располагающих оригиналом записи.

В распоряжении турецких властей есть аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги - после того, как тот зашел в саудовское консульство в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Газета утверждает, что турецкие власти сумели извлечь аудио с аккаунтов iPhone и iCloud, принадлежащих Хашогги. Журналист отдал своей невесте смартфон перед тем, как зайти в консульство.

Турки утверждают, что сауды попытались удалить запись - сначала использова неверный код, а затем палец Хашогги.

Теоретически, Apple Watch может записывать и синхронизировать аудио с iPhone, в случае, если они находятся неподалеку друг от друга. Газета не комментирует тот факт, что у Apple Watch нет функции идентификации владельца по отпечатку пальца.


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