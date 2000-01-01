Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить 17.10 06:08   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Саудия: "неуправляемые оперативники" убили Хашогги
Американская пресса сообщает о том, что Саудовская Аравия готовится признаться в том, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги скончался во время допроса.

Нетаниягу протестующей из Кирьят-Шмоны: ты нам неинтересна
Жительница Кирьят-Шмоны прервала выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выразив протест в связи с общим низким уровнем медицинской инфраструктуры на севере Израиля.

Кандидата от демократов обвиняют в ненависти к Израилю и США
Республиканская партия американского штата Вирджиния обвиняет представительницу демократической партии Лесли Кокберн в открытой ненависти к Израилю и к Соединенным Штатам Америки.

Анкара: по трактористу у посольства Израиля открыли огонь
Турецкие СМИ сообщают о том, что в непосредственной близости от израильского посольства в Анкаре полицейские открыли стрельбу по трактористу, разбившему несколько машин.

Трамп обозвал порнозвезду "лошадиной мордой"
"Трампу полагается возмещение судебных расходов. Великолепно, теперь я могу заняться это Лошадиной Мордой и ее третьеразрядным адвокатом в Великом Штате Техас"


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:30
В Бостоне на аукцион выставили кусочек луны
02:39
Николь Кидман раскрыла тайну брака с Томом Крузом
01:28
В Венгрии бездомным запретили спать на улицах
00:34
Об Эми Уайнхаус снимут художественный фильм
23:27
Еврейский молитвенник Мэрилин Монро выставлен на аукционе
22:43
Иранские силовики похищены на границе с Пакистаном
22:24
Анджелина Джоли преобразилась в блондинку в новом фильме
21:38
В Израиле обсудят чрезвычайный план по защите женщин
21:15
Индия становится вторым по величине солнечным рынком
20:48
Видео: палестинцы беснуются и взрывают бомбы на границе
20:33
Атаковавшая Нетаниягу в Кирьят-Шмона - активистка Кулану
20:23
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заставили мыть ванную
19:47
Google отказался от участия в экономическом форуме Эр-Рияда
19:08
Впервые в истории: в Бельгии мэром стал темнокожий
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus