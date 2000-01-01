17.10 06:08 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Саудия: "неуправляемые оперативники" убили Хашогги
Американская пресса сообщает о том, что Саудовская Аравия готовится признаться в том, что оппозиционный журналист Джамаль Хашогги скончался во время допроса.
Нетаниягу протестующей из Кирьят-Шмоны: ты нам неинтересна
Жительница Кирьят-Шмоны прервала выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выразив протест в связи с общим низким уровнем медицинской инфраструктуры на севере Израиля.
Кандидата от демократов обвиняют в ненависти к Израилю и США
Республиканская партия американского штата Вирджиния обвиняет представительницу демократической партии Лесли Кокберн в открытой ненависти к Израилю и к Соединенным Штатам Америки.
Анкара: по трактористу у посольства Израиля открыли огонь
Турецкие СМИ сообщают о том, что в непосредственной близости от израильского посольства в Анкаре полицейские открыли стрельбу по трактористу, разбившему несколько машин.
Трамп обозвал порнозвезду "лошадиной мордой"
"Трампу полагается возмещение судебных расходов. Великолепно, теперь я могу заняться это Лошадиной Мордой и ее третьеразрядным адвокатом в Великом Штате Техас"
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