16.10 20:33 MIGnews.com

Атаковавшая Нетаниягу в Кирьят-Шмона - активистка Кулану

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20-й канал израильского ТВ сообщает, что женщина, атаковавшая премьер-министра Нетаниягу во время его выступления в Кирьят-Шмоне - Орна Перец. Она является активисткой партии Моше Кахлона Кулану.На странице facebook госпожи Перец - ее фотографии с министром финансов.Орна Перец также является членом организации Форума Социального Жилья. Форум финансируется организацией New Israel Fund.