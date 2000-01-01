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Атаковавшая Нетаниягу в Кирьят-Шмона - активистка Кулану 16.10 20:33   MIGnews.com

Атаковавшая Нетаниягу в Кирьят-Шмона - активистка Кулану

20-й канал израильского ТВ сообщает, что женщина, атаковавшая премьер-министра Нетаниягу во время его выступления в Кирьят-Шмоне - Орна Перец. Она является активисткой партии Моше Кахлона Кулану.

На странице facebook госпожи Перец - ее фотографии с министром финансов.

Орна Перец также является членом организации Форума Социального Жилья. Форум финансируется организацией New Israel Fund.


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