16.10 20:23 MIGnews.com

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заставили мыть ванную

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Правительство Эквадора назначило новые правила для Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне. Джулиана обязали чистить свою ванную комнату, ухаживать за своей кошкой и прекратить комментировать политические события, если он хочет, чтобы ему подключили интернет.Напомним, что Эквадор перекрыл Ассанжу доступ в интернет в марте этого года, поскольку тот нарушил договорённость с посольством, которую он подписал в конце 2017-го.На днях WikiLeaks заявил, что Ассанжу подключат интернет, но не уточнялось, зависит ли этот шаг от его согласия на условия Эквадора.Меморандум в основном регулирует вопросы безопасности и связи, но предполагает намеки на другие проблемы Ассанжа в посольстве, такие как необходимость в уборке ванной комнаты.