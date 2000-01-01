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Ривлин: христиане страдают от экстремизма на Ближнем Востоке 16.10 17:59   MIGnews.com

Ривлин: христиане страдают от экстремизма на Ближнем Востоке

Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с христианскими журналистами в своей официальной резиденции в Иерусалиме, говорил о насилии и преследованиях в отношении христианских общин на Ближнем Востоке.

"Война в Сирии продолжается, и Иран продолжает распространять ненависть и экстремизм здесь и во всем мире. Христианские общины нашего региона платят ужасную цену. Израиль работает с нашими союзниками по всему миру, чтобы бороться с терроризмом и экстремизмом, чтобы принести мир в наш регион”, - сказал Ривлин.

Он также с оптимизмом отмечает возможность установления мира между Израилем и палестинцами.

"Я считаю, что мы можем добиться взаимопонимания между израильтянами и палестинцами. Мы можем укрепить доверие между двумя народами”, - сказал президент.


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