16.10 17:59 MIGnews.com

Ривлин: христиане страдают от экстремизма на Ближнем Востоке

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Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с христианскими журналистами в своей официальной резиденции в Иерусалиме, говорил о насилии и преследованиях в отношении христианских общин на Ближнем Востоке."Война в Сирии продолжается, и Иран продолжает распространять ненависть и экстремизм здесь и во всем мире. Христианские общины нашего региона платят ужасную цену. Израиль работает с нашими союзниками по всему миру, чтобы бороться с терроризмом и экстремизмом, чтобы принести мир в наш регион”, - сказал Ривлин.Он также с оптимизмом отмечает возможность установления мира между Израилем и палестинцами."Я считаю, что мы можем добиться взаимопонимания между израильтянами и палестинцами. Мы можем укрепить доверие между двумя народами”, - сказал президент.