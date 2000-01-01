16.10 15:27 MIGnews.com

Ветеран Аводы покинул Кнессет из-за национального закона

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Ветеран партии Авода, член Кнессета Зухаир Бахлюль пода письмо об отставке с поста депутата Кнессета.Перед выходом Кнессета на летние каникулы Бахлюль, в эфире шоу Рины Мацлиах заявил: “После каникул я подам прошение об отставке. Я вас уверяю - я в Кнессет не вернусь. Национальный закон выводит арабское население Израиля за рамки конституционного закона о равенстве граждан перед законом. Я не собираюсь придумывать ответы моему внуку, когда он меня спросит, где я был, когда принимали национальный закон. Я могу ему сказать, что я покинул Кнессет в знак протеста против закон, который должен вывести израильский народ на улицы”.Бахлюль утверждает, что национальный закон устанавливает в Израиле “апартеид” и к арабам теперь будут относится как “к болеющим проказой”.