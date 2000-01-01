16.10 16:06 MIGnews.com

В Газе готовятся к приезду главы египетской разведки

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Ахмад Абдель Халик, высокопоставленный представитель египетской разведки, прибыл с делегацией в Газу для переговоров с лидерами ХАМАС.Абдель Халик прибыл в Газу через пограничный переход Эрез. Его приветствовал глава сил безопасности ХАМАСа Тауфик Абу Наим.Известно, что Египет осуществляет надзор за усилиями по посредничеству в прекращении огня между Израилем и правителями ХАМАСа в Газе, а также за переговорами о палестинском примирении.Делегация заложит основу для визита в Газу начальника департамента египетской разведки Аббаса Камеля, который прибудет в четверг.