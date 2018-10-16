Макрон провел реорганизацию правительства

Президент Эмманюэль Макрон сегодня, 16 октября объявил новый состав правительства Франции, в котором сменились министры внутренних дел, культуры, сельского хозяйства и регионального развития, сообщает Le Figaro, передает Корреспондент.net.
По данным издания, на должность главы МВД Франции был назначен один из самых близких соратников Макрона – Кристоф Кастанер. Он занимал должность госсекретаря Франции по связям с парламентом. Он сменил Жерара Колона, который ранее сам принял решение покинуть свой пост, чтобы баллотироваться в мэры Лиона.
Кроме того, французский лидер назначил новых министров культуры, сельского хозяйства и продовольствия, экономики и финансов. Он также сменил несколько государственных секретарей при министерствах.
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон в среду утвердит перестановки в правительстве после отставки министра внутренних дел на прошлой неделе.