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Ассоциация исследований Израиля поддержала студентку из США | Фото:16.10 14:31   MIGnews.com

Ассоциация исследований Израиля поддержала студентку из США

Международная Ассоциация исследований Израиля призвала правительство разрешить американской студентке палестинского происхождения Ларе Алькасем, задержанной ранее в аэропорту Бен-Гуриона, въехать в страну.

Об этом во вторник, 16 октября сообщает The Times of Israel.

Напомним, Алькасем был запрещен въезд в страну в связи с тем, что в прошлом она возглавляла группу, связанную с антиизраильским движением BDS.

Сама девушка утверждает, что уже давно не поддерживает соответствующие идеи и хочет получать образование в одном из израильских вузов.

Стоит отметить, что израильский закон, принятый в прошлом году, позволяет Израилю не впускать в страну всех, кто поддерживает идею бойкота и введения санкций против него.

В заявлении Ассоциации говорится, что они ни в коем случае не поддерживают бойкот Еврейского государства, но одним из лучших способов противодействия бойкоту назвала предоставление людям возможности узнать побольше об Израиле.


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