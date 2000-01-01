Ассоциация исследований Израиля поддержала студентку из США
Международная Ассоциация исследований Израиля призвала правительство разрешить американской студентке палестинского происхождения Ларе Алькасем, задержанной ранее в аэропорту Бен-Гуриона, въехать в страну.
Напомним, Алькасем был запрещен въезд в страну в связи с тем, что в прошлом она возглавляла группу, связанную с антиизраильским движением BDS.
Сама девушка утверждает, что уже давно не поддерживает соответствующие идеи и хочет получать образование в одном из израильских вузов.
Стоит отметить, что израильский закон, принятый в прошлом году, позволяет Израилю не впускать в страну всех, кто поддерживает идею бойкота и введения санкций против него.
В заявлении Ассоциации говорится, что они ни в коем случае не поддерживают бойкот Еврейского государства, но одним из лучших способов противодействия бойкоту назвала предоставление людям возможности узнать побольше об Израиле.