16.10 13:12 MIGnews.com

Женщина мешала Нетаниягу во время траурной речи по Вайнроту

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу распространила заявление, в котором проясняются обстоятельства словесного столкновения премьера с жительницей Кирьят-Шмоны.Нетаниягу прибыл в город на инаугурацию медицинского центра Бикур Рофе, который будет служить как жителям города, так и солдатам, служащим на севере.Канцелярия премьера утверждает, что женщина закричала: “Это -печальный день!” Нетаниягу ответил: “Да, день печальный” и начал говорить о кончине адвоката Яакова Вайнрота - и женщина решила его прервать.Источники , близкие к Нетаниягу утверждают, что премьер как правило, не реагирует на тех, кто пытается сорвать его выступления, но, в данном случае, “были пересечены все красные линии”.