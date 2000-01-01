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Помпео прибыл в Эр-Рияд, чтобы обсудить судьбу Хашогги | Фото:16.10 12:41   MIGnews.com

Помпео прибыл в Эр-Рияд, чтобы обсудить судьбу Хашогги

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл во вторник в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом по поводу исчезновения и предполагаемого убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги, который исчез два недели назад, передает The Times of Israel.

Помпей приземлился в Эр-Рияде во вторник утром и должен был немедленно встретиться с королем, чтобы обсудить таинственное исчезновение публициста.

В аэропорту Помпео встретил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

По данным издания, из Эр-Рияда глава американского Госдепартамента отправится в Турцию.


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