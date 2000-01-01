Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ривлин: разногласия - главная угроза будущему Израиля | Фото:16.10 16:25   MIGnews.com

Ривлин: разногласия - главная угроза будущему Израиля

Президент Реувен Ривлин в понедельник предупредил, что нарастающая внутренняя борьба и разногласия являются для будущего Израиля даже большей угрозой, нежели терроризм или ядерное оружие.

Об этом во вторник, 16 октября сообщает The Times of Israel.

Выступая на открытии очередной сессии Кнессета, Ривлин отметил, что победа в такой внутренней борьбе неизбежно будет означать проигрыш в войне за существование.

"Внутренние противоречия - это большая угроза, чем ядерные бомбы или терроризм, больше, чем враги, которые стемятся к нашему уничтожению. Угроза внутреннего разделения всегда будет самой большой угрозой для всех", - подчеркнул он.

Между тем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который выступил перед парламентариями после Ривлина, назвал наибольшими экзистенциальными угрозами государству терроризм и ядерные амбиции Ирана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:20
США не оставят НАТО
16:45
Холон: задержана 17-летняя наркокурьер
15:27
Ветеран Аводы покинул Кнессет из-за национального закона
15:11
Опрос: иудеев-реформистов становится все больше
14:44
Макрон провел реорганизацию правительства
14:31
Ассоциация исследований Израиля поддержала студентку из США
14:09
Кандидата от демократов обвиняют в ненависти к Израилю и США
13:39
Анкара: по трактористу у посольства Израиля открыли огонь
13:15
Дмитрий Высоцкий в Израиле: "Как это делалось в Одесссе"
13:12
Женщина мешала Нетаниягу во время траурной речи по Вайнроту
12:41
Помпео прибыл в Эр-Рияд, чтобы обсудить судьбу Хашогги
12:24
Нетаниягу протестующей из Кирьят-Шмоны: ты нам неинтересна  
12:11
В Лоде приземлился горящий воздушный шар
11:41
Делегации Израиля и США тайно побывали в Украине
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus