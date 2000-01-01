Ривлин: разногласия - главная угроза будущему Израиля

Выступая на открытии очередной сессии Кнессета, Ривлин отметил, что победа в такой внутренней борьбе неизбежно будет означать проигрыш в войне за существование.
"Внутренние противоречия - это большая угроза, чем ядерные бомбы или терроризм, больше, чем враги, которые стемятся к нашему уничтожению. Угроза внутреннего разделения всегда будет самой большой угрозой для всех", - подчеркнул он.
Между тем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который выступил перед парламентариями после Ривлина, назвал наибольшими экзистенциальными угрозами государству терроризм и ядерные амбиции Ирана.