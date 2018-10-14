Впервые в истории: в Бельгии мэром стал темнокожий
Отец капитана английского "Манчестер Сити" защитника Венсана Компани, Пьер, стал мэром бельгийского города Гансхорен, сообщает во вторник, 16 октября "Би-би-си", передает Корреспондент.net.
Стоит отметить, что 71-лений Пьер стал первым темнокожим мэром в истории Бельгии.
"Историческое событие! Мы так гордимся тобой, папа. Перебрался в Бельгию из Демократической республики Конго в 1975 году в качестве беженца, а теперь заслужил доверие локального сообщества, став первым в истории Бельгии чернокожим мэром", — обратился Венсан к своему отцу, записав видеоролик и разместив его на своей странице в Instagram и прикрепил видеообращение с поздравлениями, записанное вместе с братом Франсуа.