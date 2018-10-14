Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Впервые в истории: в Бельгии мэром стал темнокожий | Фото:16.10 19:08   MIGnews.com

Впервые в истории: в Бельгии мэром стал темнокожий

Отец капитана английского "Манчестер Сити" защитника Венсана Компани, Пьер, стал мэром бельгийского города Гансхорен, сообщает во вторник, 16 октября "Би-би-си", передает Корреспондент.net.

Стоит отметить, что 71-лений Пьер стал первым темнокожим мэром в истории Бельгии.

"Историческое событие! Мы так гордимся тобой, папа. Перебрался в Бельгию из Демократической республики Конго в 1975 году в качестве беженца, а теперь заслужил доверие локального сообщества, став первым в истории Бельгии чернокожим мэром", — обратился Венсан к своему отцу, записав видеоролик и разместив его на своей странице в Instagram и прикрепил видеообращение с поздравлениями, записанное вместе с братом Франсуа.

Напомним, что Компани выступает в составе "Манчестер Сити" с 2008 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Мощное наводнение на юге Франции унесло жизни 13 человек
18:25
Двое мужчин арестованы за уничтожение еврейских артефактов
17:59
Ривлин: христиане страдают от экстремизма на Ближнем Востоке
17:20
США не оставят НАТО
16:45
Холон: задержана 17-летняя наркокурьер
16:25
Ривлин: разногласия - главная угроза будущему Израиля
15:27
Ветеран Аводы покинул Кнессет из-за национального закона
15:11
Опрос: иудеев-реформистов становится все больше
14:44
Макрон провел реорганизацию правительства
14:31
Ассоциация исследований Израиля поддержала студентку из США
14:09
Кандидата от демократов обвиняют в ненависти к Израилю и США
13:39
Анкара: по трактористу у посольства Израиля открыли огонь
13:15
Дмитрий Высоцкий в Израиле: "Как это делалось в Одесссе"
13:12
Женщина мешала Нетаниягу во время траурной речи по Вайнроту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus