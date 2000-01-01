В Венгрии бездомным запретили спать на улицах

В Венгрии 15 октября вступил в силу запрет на пребывание бездомных в общественных местах, сообщает во вторник, 16 октября Deutsche Welle.
Данный закон позволит правоохранителям прогонять спящих бездомных с улиц и разбирать их временные укрытия.
Наказанием за нарушения станет штраф или тюремное заключение.
Таким образом, властями Венгрии ужесточен закон, принятый в 2013 году и запрещавший бездомным ночевать лишь в некоторых общественных местах.
Власти страны отметили, что новый закон нацелен на обеспечение соответствующих условий жизни для бездомных и что оно выделило деньги на предоставление им помощи.
"Мы считаем, что нам необходимо предоставить дополнительную помощь, а не дополнительные права бездомным", - сообщил журналистам государственный секретарь министерства финансов Бенс Ретвари в субботу, согласно размещенному на сайте информационного агентства HirTv видео.
По разным оценкам, в Венгрии могут проживать от 20 до 50 тысяч бездомных, наибольшее количество из них находятся в столице страны Будапеште (около 8 тысяч).