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В Венгрии бездомным запретили спать на улицах | Фото:17.10 01:28   MIGnews.com

В Венгрии бездомным запретили спать на улицах

В Венгрии 15 октября вступил в силу запрет на пребывание бездомных в общественных местах, сообщает во вторник, 16 октября Deutsche Welle.

Данный закон позволит правоохранителям прогонять спящих бездомных с улиц и разбирать их временные укрытия.

Наказанием за нарушения станет штраф или тюремное заключение.

Таким образом, властями Венгрии ужесточен закон, принятый в 2013 году и запрещавший бездомным ночевать лишь в некоторых общественных местах.

Власти страны отметили, что новый закон нацелен на обеспечение соответствующих условий жизни для бездомных и что оно выделило деньги на предоставление им помощи.

"Мы считаем, что нам необходимо предоставить дополнительную помощь, а не дополнительные права бездомным", - сообщил журналистам государственный секретарь министерства финансов Бенс Ретвари в субботу, согласно размещенному на сайте информационного агентства HirTv видео.

По разным оценкам, в Венгрии могут проживать от 20 до 50 тысяч бездомных, наибольшее количество из них находятся в столице страны Будапеште (около 8 тысяч).


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