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Делегации Израиля и США тайно побывали в Украине | Фото:16.10 11:41   MIGnews.com

Делегации Израиля и США тайно побывали в Украине

Израиль и Соединенные Штаты направили в Украину секретную военную делегацию для проверки систем ПВО "С-300", которые Москва недавно предоставил Сирии.

Об этом во вторник, 16 октября сообщает The Times of Israel.

Иерусалим и Вашингтон пока не делали по этому поводу каких-либо официальных заявлений.

По данным телеканала, украинские военнослужащие проинструктировали иностранных коллег о реальных возможностях упомянутых систем ПВО.

Между тем, российские СМИ сообщают, что американская сторона предоставила свои самолеты "F-15", чтобы израильские пилоты смогли получить практические навыки работы в условиях возможного применения систем "С-300".

Однако неизвестно, принимали израильские летчики участие в учениях, или выступали в качестве наблюдателей.

Напомним, что после крушения самолета Ил-20 Россия поставила в Сирию системы ПВО С-300, которые ограничат действия израильской авиации. В данном инциденте Кремль винит Израиль.

Стоит отметить, что между Россией и Украиной сохраняется напряженность с момента присоединения Москвой к 2014 году Крыма и последующего конфликта на востоке страны.


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