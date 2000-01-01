Делегации Израиля и США тайно побывали в Украине

Иерусалим и Вашингтон пока не делали по этому поводу каких-либо официальных заявлений.
По данным телеканала, украинские военнослужащие проинструктировали иностранных коллег о реальных возможностях упомянутых систем ПВО.
Между тем, российские СМИ сообщают, что американская сторона предоставила свои самолеты "F-15", чтобы израильские пилоты смогли получить практические навыки работы в условиях возможного применения систем "С-300".
Однако неизвестно, принимали израильские летчики участие в учениях, или выступали в качестве наблюдателей.
Напомним, что после крушения самолета Ил-20 Россия поставила в Сирию системы ПВО С-300, которые ограничат действия израильской авиации. В данном инциденте Кремль винит Израиль.
Стоит отметить, что между Россией и Украиной сохраняется напряженность с момента присоединения Москвой к 2014 году Крыма и последующего конфликта на востоке страны.