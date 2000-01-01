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Иран заявил о готовности к большой войне с США 16.09 09:44   MIGnews.com

Иран заявил о готовности к большой войне с США

На фоне роста напряженности между США и Ираном после дрон-атаки на НПЗ в Саудовской Аравии в Тегеране заявили, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Это можно расценивать как угрозу в адрес Соединенных Штатов.

Заявление озвучил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", – отметил он.

Хаджизаде также подчеркнул, что его страна всегда готова "к полноценной войне".


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