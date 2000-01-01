Иран заявил о готовности к большой войне с США

На фоне роста напряженности между США и Ираном после дрон-атаки на НПЗ в Саудовской Аравии в Тегеране заявили, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Это можно расценивать как угрозу в адрес Соединенных Штатов.
Заявление озвучил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
"Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", – отметил он.
Хаджизаде также подчеркнул, что его страна всегда готова "к полноценной войне".