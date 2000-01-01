16.09 08:12 MIGnews.com

США: Иран выпустил по Саудии 12 крылатых ракет

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Телеканал ABC News сообщил о том, что атака против саудовской нефтяной инфраструктуры - удары по заводу в Абакейк были нанесены с иранской территории.По данным канала, с территории Рана были выпущены 12 крылатых ракет и 20 дронов-камикадзе.Телеканал утверждает, что источником информации является источник в администрации Дональда Трампа.Ответственность за атаки взяли на себя иранские прокси - милиция хути Ансар Аллах. Тем не менее, немедленно после атак в арабских социальных сетях появились сообщения и подтверждения того, что удары были нанесены с противоположного направления - не из Йемена, но из Ирака. Первоначально сообщалось о том, что удары были нанесены с баз про-иранских милиций в Басре.