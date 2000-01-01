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`Хизбалла` похвасталась новой противокорабельной ракетой | Фото:16.09 11:02   MIGnews.com

У Хизбаллы - ракета, которая может уничтожить любой корабль

Боевики террористической организации "Хизбалла" опубликовали фотографию своей новой ракеты, которая, по их данным, способна уничтожать любые военные линкоры.

Соответствующее фото обнародовано на одном из твиттер-аккаунтов, связанных с террористической организацией.

"Наша новая ракета способна уничтожить любой военный линейный корабль, убив всех, кто будет на его борту", - написал активист "Хизбаллы", часто публикующий фото военнослужащих Южного Ливана и их семей, переехавших в Израиль. Он также призывает привлечь их "к суду".




Отметим, в августе "Хизбалла" уже публиковала кадры с противокорабельной ракетой, поразившей корвет "Ханит" во время Второй ливанской войны 2006 года. В результате инцидента погибли четыре израильских воина, а нападение на ЦАХАЛ стало одним из крупнейших в той войне.


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