У Хизбаллы - ракета, которая может уничтожить любой корабль
Боевики террористической организации "Хизбалла" опубликовали фотографию своей новой ракеты, которая, по их данным, способна уничтожать любые военные линкоры.
Соответствующее фото обнародовано на одном из твиттер-аккаунтов, связанных с террористической организацией.
"Наша новая ракета способна уничтожить любой военный линейный корабль, убив всех, кто будет на его борту", - написал активист "Хизбаллы", часто публикующий фото военнослужащих Южного Ливана и их семей, переехавших в Израиль. Он также призывает привлечь их "к суду".
Отметим, в августе "Хизбалла" уже публиковала кадры с противокорабельной ракетой, поразившей корвет "Ханит" во время Второй ливанской войны 2006 года. В результате инцидента погибли четыре израильских воина, а нападение на ЦАХАЛ стало одним из крупнейших в той войне.