16.09 11:02 MIGnews.com

У Хизбаллы - ракета, которая может уничтожить любой корабль

مختص بتدمير كافة البوارج العسكرية من جميع الأنواع، وإبادة كل من على متنها... pic.twitter.com/XrLnSmYTMt — ثائر الجنوب 🇱🇧 (@South_thaer) 15 вересня 2019 р.

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Боевики террористической организации "Хизбалла" опубликовали фотографию своей новой ракеты, которая, по их данным, способна уничтожать любые военные линкоры.Соответствующее фото обнародовано на одном из твиттер-аккаунтов, связанных с террористической организацией."Наша новая ракета способна уничтожить любой военный линейный корабль, убив всех, кто будет на его борту", - написал активист "Хизбаллы", часто публикующий фото военнослужащих Южного Ливана и их семей, переехавших в Израиль. Он также призывает привлечь их "к суду".Отметим, в августе "Хизбалла" уже публиковала кадры с противокорабельной ракетой, поразившей корвет "Ханит" во время Второй ливанской войны 2006 года. В результате инцидента погибли четыре израильских воина, а нападение на ЦАХАЛ стало одним из крупнейших в той войне.