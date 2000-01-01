16.09 22:42 MIGnews.com

Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал успокоиться

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу за несколько часов до открытия избирательных участков призвал граждан страны успокоиться и не пропускать голосования.Об этом он заявил поздно вечером, 16 сентября, во время последней предвыборной речи в интервью каналу ILTV, агитируя голосовать за его партию."Я вижу, что "Ликуд" стоит за партией Ганца и Лапида. Поэтому нам нужна комбинация самой большой партии – "Ликуда" – и блока. Избиратели "Ликуда" говорят: "Он все равно победит; Биби собирается в любом случае выиграть – мы можем позволить себе остаться дома". Мы проигрываем, потому что они остаются дома", – сказал Нетаниягу.В поздний час действующий премьер-министр призвал всех не пропустить голосование на выборах в Кнессет, которое состоится 17 сентября."Я призываю тех, кто хочет, чтобы я продолжал руководить страной так, как я руководил ею в последнее десятилетие, прийти и проголосовать за "Ликуд".