Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал успокоиться | Фото:16.09 22:42   MIGnews.com

Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал успокоиться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу за несколько часов до открытия избирательных участков призвал граждан страны успокоиться и не пропускать голосования.

Об этом он заявил поздно вечером, 16 сентября, во время последней предвыборной речи в интервью каналу ILTV, агитируя голосовать за его партию.

"Я вижу, что "Ликуд" стоит за партией Ганца и Лапида. Поэтому нам нужна комбинация самой большой партии – "Ликуда" – и блока. Избиратели "Ликуда" говорят: "Он все равно победит; Биби собирается в любом случае выиграть – мы можем позволить себе остаться дома". Мы проигрываем, потому что они остаются дома", – сказал Нетаниягу.

В поздний час действующий премьер-министр призвал всех не пропустить голосование на выборах в Кнессет, которое состоится 17 сентября.

"Я призываю тех, кто хочет, чтобы я продолжал руководить страной так, как я руководил ею в последнее десятилетие, прийти и проголосовать за "Ликуд".




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:10
Названы продукты, улучшающие потенцию
22:10
Либерал-демократы пообещали отменить Brexit: названо условие
21:56
Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно
21:30
С глазами лани: известная актриса - о сне про Заворотнюк
21:04
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным и Рухани
20:47
Amazon подписал соглашение с Почтой Израиля
20:26
Ганц накинулся на Нетаниягу из-за подготовки к войне
20:04
ПА после заявления Нетаниягу: долина реки Иордан будет нашей
19:44
Хути: ударим по Саудовской Аравии, когда захотим
19:26
Коллеги Заворотнюк: какой-то ужас, оставьте семью в покое
19:06
Число бастующих в тюрьмах удвоилось
18:47
Омар о Нетаниягу: его существование - проблема
18:28
Коалиция: Саудовскую Аравию атаковали иранским оружием
18:06
Дочь Заворотнюк сделала эмоциональное заявление
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus