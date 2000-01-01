Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно | Фото:16.09 21:56   MIGnews.com

Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно

Президент России Владимир Путин остался доволен совместными усилиями Турции и Ирана по ситуации в Сирии, а также рассказал о дальнейших планах в этом регионе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре на полях саммита астанинской тройки, который состоялся 16 сентября. Далее приводим краткую выборку заявлений из выступления Путина.

"Важную роль сыграл состоявшийся по инициативе России в 2018 году в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. По его итогам принято решение о формировании Конституционного комитета, ключевой целью которого станет разработка параметров будущего государственного устройства Сирии. Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более, что состав комитета наконец-то полностью определен", — сказал Путин.

Он добавил, что сирийцы должны сами определить параметры государственного устройства своей страны.

"Это была сложная работа, но нам нужно не забывать про другой аспект: а именно – по процедуре. Участники этого процессе (РФ, Турция и Иран) договорились о процедуре. Нельзя допустить, чтобы сами сирийцы, члены конституционного комитета, были связаны по рукам и ногам внешними силами", – начал свою речь Путин.

Он добавил, что в Сирии необходимо создать благоприятные условия, чтобы "они работали добровольно и стремились к позитивному результату". "Что касается присутствия американский вооруженных сил в Сирии: это незаконно", – добавил Путин.

Более того, президент РФ пообещал и дальше помогать сирийскому режиму. "Мы будет поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на оккупированные террористической угрозой там, где она возникает. Нам беспокоит обстановка на северо-востоке Сирии, где активизировались спящие ячейки ИГИЛ…. Озабоченность безусловно вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" радикальные группировки. Мы договорились продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", – подчеркнул Путин.



На пресс-конференции также выступил Эрдоган, который кратко описал, что стороны обсудили ситуацию в Идлибе и формирование конституционного комитета в Сирии. А удары по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии стороны решили опустить на переговорах.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:10
Названы продукты, улучшающие потенцию
22:42
Выборы в Израиле: Нетаниягу призвал успокоиться
22:10
Либерал-демократы пообещали отменить Brexit: названо условие
21:30
С глазами лани: известная актриса - о сне про Заворотнюк
21:04
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным и Рухани
20:47
Amazon подписал соглашение с Почтой Израиля
20:26
Ганц накинулся на Нетаниягу из-за подготовки к войне
20:04
ПА после заявления Нетаниягу: долина реки Иордан будет нашей
19:44
Хути: ударим по Саудовской Аравии, когда захотим
19:26
Коллеги Заворотнюк: какой-то ужас, оставьте семью в покое
19:06
Число бастующих в тюрьмах удвоилось
18:47
Омар о Нетаниягу: его существование - проблема
18:28
Коалиция: Саудовскую Аравию атаковали иранским оружием
18:06
Дочь Заворотнюк сделала эмоциональное заявление
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus