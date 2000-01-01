Путин о Сирии: американское присутствие - незаконно
Президент России Владимир Путин остался доволен совместными усилиями Турции и Ирана по ситуации в Сирии, а также рассказал о дальнейших планах в этом регионе.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре на полях саммита астанинской тройки, который состоялся 16 сентября. Далее приводим краткую выборку заявлений из выступления Путина.
"Важную роль сыграл состоявшийся по инициативе России в 2018 году в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. По его итогам принято решение о формировании Конституционного комитета, ключевой целью которого станет разработка параметров будущего государственного устройства Сирии. Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более, что состав комитета наконец-то полностью определен", — сказал Путин.
Он добавил, что сирийцы должны сами определить параметры государственного устройства своей страны.
"Это была сложная работа, но нам нужно не забывать про другой аспект: а именно – по процедуре. Участники этого процессе (РФ, Турция и Иран) договорились о процедуре. Нельзя допустить, чтобы сами сирийцы, члены конституционного комитета, были связаны по рукам и ногам внешними силами", – начал свою речь Путин.
Он добавил, что в Сирии необходимо создать благоприятные условия, чтобы "они работали добровольно и стремились к позитивному результату". "Что касается присутствия американский вооруженных сил в Сирии: это незаконно", – добавил Путин.
Более того, президент РФ пообещал и дальше помогать сирийскому режиму. "Мы будет поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на оккупированные террористической угрозой там, где она возникает. Нам беспокоит обстановка на северо-востоке Сирии, где активизировались спящие ячейки ИГИЛ…. Озабоченность безусловно вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" радикальные группировки. Мы договорились продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", – подчеркнул Путин.
На пресс-конференции также выступил Эрдоган, который кратко описал, что стороны обсудили ситуацию в Идлибе и формирование конституционного комитета в Сирии. А удары по нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии стороны решили опустить на переговорах.