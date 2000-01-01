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Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным и Рухани | Фото:16.09 21:04   MIGnews.com

Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным и Рухани

В понедельник, 16 сентября, в Анкаре состоялся саммит астанинской тройки, в ходе которого обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе, формирование конституционного комитета в Сирии.

Несмотря на всю важность происшествия, тема нападения на саудовские нефтеперерабатывающие заводы не поднималась. В частности, на переговорах присутствовали: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и их иранский коллега Хасан Рухани.

"В продолжение обострения ситуации в Идлибе мы сделали эту тему одной из приоритетных на встрече. Воздушная, сухопутная операции, в результате которых в Идлибе погибли около тысячи мирных жителей, сотни тысяч жителей в результате совершенных актов нападения вновь покинули родные дома", – отметил Эрдоган на пресс-конференции.

Он добавил, что еще одним важным вопросом стало формирование конституционного комитета Сирии.

"Гибкий подход был продемонстрирован для продвижения политического разрешения этого вопроса. Были устранены все проблемы и вопросы, стоящие на пути образования конституционного комитета. В результате консультации мы решили скоординировано прийти к завершению состава комиссии, скоординировано с ООН. Для беженцев там надо создать город для их жизни, чтобы они занимались садоводством и земледелием. Объяснил коллегам, что нужно создать для них инфраструктуру. Необходимо предотвратить образование террористического коридора", – добавил он.




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