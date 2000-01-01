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Ганц накинулся на Нетаниягу из-за подготовки к войне | Фото:16.09 20:26   MIGnews.com

Ганц накинулся на Нетаниягу из-за подготовки к войне

Председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за желание развернуть крупномасштабную операцию в секторе Газа перед выборами.

Как сообщает The Times of Israel, он обвинил своего политического оппонента в желании втянуть страну в войну.

"Нетаньяху покончил с двусмысленностью в политических целях (в Сирии). Теперь он хочет втянуть нас в войну, чтобы отложить выборы. Это сценарий, который больше подходит (сериалу. – ред) "Карточный домик", а не Государству Израиль", – сказал Ганц.

В ответ Нетаниягу обвинил своего соперника в том, что тот "играет в политику" с безопасностью Израиля.

"Бенни Ганц, тебе не стыдно играть в политику в вопросах безопасности? Мы подготовились к любому сценарию, в том числе к тому, что "Исламский джихад" и ХАМАС сорвут выборы ракетным обстрелом наших городов, и мы подготовили жесткий ответ. Я выберу дату начала военной кампанию, которую мы подготовили", – отрезал израильский премьер.

Напомним, ранее газета "Гаарец" сообщила, что Нетаниягу в последний момент перед выборами отказался от крупномасштабной военной операции, которая могла повлечь за собой далеко идущие последствия. Соответствующее решение было принято с подачи юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, который отговорил премьер-министра.

Позже стало известно, что советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат провел переговоры с главой Центральной избирательной комиссии Хананом Мельцером, предупредив, что выборы могут быть перенесены из-за возможной войны в Газе.


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