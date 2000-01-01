16.09 18:28 MIGnews.com

Коалиция: Саудовскую Аравию атаковали иранским оружием

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Нападение на саудовские нефтяные заводы было осуществлено при помощи иранского оружия.Такое заявление сделала военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией против йеменского движения хути, передает Reuters.Уточняется, что атака была произведена не из Йемена, как сообщалось ранее. По словам представителя коалиции, полковника Турки аль-Малки, расследование субботних нападений, ответственность за которые взяли хути, продолжается. Власти пытаются выяснить, откуда производился удар.Стоит отметить, что министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани осудил нападение на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии."Мы осуждаем нападения на жизненно важные и гражданские объекты, последнее из которых было в Абкайке. Эти войны и конфликты должны прекратиться, необходимо сплотить усилия для достижения общей безопасности в регионе", – отметил он 16 сентября.Один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия был атакован в субботу. В связи с нападением государство сократило производство нефти более чем вдвое. Хути подтвердили, что именно они нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу с помощью беспилотников.В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул 16 сентября, что в атаке непосредственно принимал участие Иран. А глава иранского МИД ответил ему, что это все "ложь".