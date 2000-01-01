40 лет странствий по пустыне

Да здравствует любавический ребе король мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
Глава Ки Таво
При выходе из Египта евреи стали свидетелями великих чудес, которые Всевышний творил у них на глазах. И вот, по окончанию 40-летнего странствия по пустыне, обратился к ним Моше с такими словами: «…вы видели все, что сделал Б-г у вас на глазах в стране Египетской… знамения, чудеса те великие…». А затем продолжает Моше: «Но не дал вам Б-г сердца, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, до сего дня… 40 лет». И в конце: «Соблюдайте же слова союза этого и исполняйте их, дабы преуспели вы во всем, что будете делать». Моше-рабейну говорит, что Всевышний не дал евреям сердце осознать эти чудеса, глаза, увидеть эти чудеса, уши, услышать эти чудеса, до этого самого дня – «этот самый день» – конец 40-го года их пребывания в пустыне. Как это понять!? Неужели в течение 40 лет евреи не осознавали чудеса? Они не видели чудеса? Не слышали великие знамения? Что имел в виду Моше, говоря это? Ответом является конец фразы: «Соблюдайте же слова союза этого и исполняйте их». До конца 40-го года евреи не осознавали чудеса в такой степени, чтобы это заставило их соблюдать слова Торы и безупречно их исполнять. Безусловно, они видели и слышали все чудеса, но их восприятие было поверхностным, зрительное и слуховое восприятие не пронзило их и не стало их внутренней сутью. И, как следствие, они тогда еще не могли исполнять всю Тору надлежащим образом. После 40 лет пребывания в пустыне евреи удостоились того, что Всевышний раскрыл их сердца, глаза и души, чтоб осознать, что сотворил для них Творец. Лишь после 40 лет евреи достигли глубокого понимания событий, а это заставило их исполнять волю Творца в полной мере. Увиденное однажды поверхностным взглядом не может стать сутью человека и не может заставить его изменить мировоззрение и изменить его поступки. Но постоянное наблюдение на протяжении 40 лет – вот что воистину можно назвать «видеть», а результатом будет то, что человек изменит свой обычный образ жизни и все его поступки будут следствием увиденного. «Этот самый день»… «соблюдайте»… «исполняйте»… – только после глубочайшего осознания величия чудес сотворенных Б-гом, наши предки превратились в тех, кто мог воистину соблюдать и исполнять самым лучшим образом все слова союза, заключенного между ними и их небесным отцом. И как результат – это были те, кто удостоился войти и завоевать родную землю.
Два урока из заповеди первых плодов
В главе Торы «Таво» рассказывается о заповеди «бикурим», заповедь первых плодов. Нам предписывается отдать от самых лучших первых плодов земли, текущей молоком и медом. Эти плоды евреи приносили в Храм, как выражение благодарности Всевышнему за землю и за плоды, которые Он им дал. Заповедь бикурим не похожа на другие жертвоприношения. Другие жертвоприношения сжигались. Бикурим же отдавалась коэну, и он их съедал. Два урока можно извлечь из заповеди бикурим:
1. После того, как было затрачено столько трудов, первый, самый драгоценный урожай земли нужно отдать. Естественно, хочется спросить: почему именно самое лучшее и красивое нужно отдать? Если мы вдумаемся, мы поймем, что эта жалоба возникает из-за недостатка веры. Когда человек вкладывает труд в какое-то дело, ему тяжело поверить, что плоды его труда даны ему Всевышним. Он уверен, что плоды его трудов являются результатом его трудов. Но надо только вспомнить, что простая вера в то, что все, что мы имеем, дано нам Всевышним, естественна еврею. Наша задача состоит в том, чтобы работать над собой, и сделать так, чтобы эта вера стала влиять на нашу повседневную жизнь.
2. Бикурим не сжигались на жертвеннике: коэн съедал их. Это учит нас, что физическое наслаждение, если только мы подготовим себя и освятим себя, и станем в духовном смысле коэном, может быть использовано для служения Всевышнему. Мы можем служить Всевышнему, кушая фрукты, точно так же, как мы служим, принося жертвы в Храме.
Одной из основных идей учения хасидизма является идея служения Всевышнему в повседневной жизни, когда мы едим или занимаемся бизнесом. Такое служение намного более тяжелое. Оно требует большей подготовки, более глубокой предварительной работы. Но и награда за такое служение неизмеримо больше. В этом смысле заповедь бикурим существует и сейчас, в изгнании, и в будние дни. Когда мы говорим от всего сердца, что все, что у нас есть, нам дано Всевышним, мы тем самым поднимаем нашу будничность и наши материальные предметы до уровня святости. Теперь, используя их, мы служим Всевышнему.
Когда евреи приносили бикурим в Храм, они получали благословение, чтобы в следующем году они опять могли выполнить эту заповедь с радостью. То же и сегодня: если все, что мы имеем, мы будем использовать, как того хочет Всевышний, мы получим благословение и на следующий год, и будем в состоянии выполнить заповедь бикурим с еще большей радостью, в еще большей святости в следующем году.
Принц и учитель
Однажды к Баал-Шем-Тову обратилась одна бездетная еврейская пара с просьбой, чтобы тот благословил их на рождение ребенка. Баал-Шем-Тов долго отказывался, но в конце концов благословил их. Через 9 месяцев у счастливых родителей родился долгожданный сын! Еще через год родители поехали к Баал-Шем-Тову, чтобы показать ему ребенка. Все было хорошо, но по возвращению домой ребенок тяжело заболел и через какое-то время вернул свою душу Создателю. Убитые горем родители снова отправились к Баал-Шем-Тову. Тот усадил их и сказал, что хочет рассказать им одну историю.
«Много лет назад в одном государстве жил-был король. У короля был единственный сын, в котором отец души не чаял. Когда принцу исполнилось 6 лет, отец нанял ему гувернера, который должен был обучать мальчика. Принц очень привязался к своему учителю. Но у учителя была одна странность: по утрам он запирался в своей комнате на целый час! Что он там делал, было непонятно. На вопросы ученика он не отвечал. Принц был любопытен, как все дети. И вот однажды он проник незаметно в комнату учителя и хорошо спрятался там. И что же он увидел? Учитель завернулся в какое-то белое покрывало, намотал на руку и на лоб какие-то черные коробочки и взяв в руки какую-то книгу, принялся раскачиваться вперед-назад, что-то бормоча себе под нос. Тут уже мальчик не выдержал и вылез из своего укрытия! «А что это ты такое делаешь?», – спросил он растерянного учителя. Тот пытался как-то отвертеться от ответа, но ученик не оставил ему никакого шанса: «Или ты мне рассказываешь все, или сейчас же весь дворец будет знать про твои деяния!». Делать было нечего. «Я еврей, – сказал учитель. – И сейчас я молюсь своему Б-гу – Создателю всего Мира!». «А не тебя ли папа нанял для того, чтобы ты обучил меня всему, что сам знаешь? Ну так вперед: обучай меня!», – воскликнул принц. Выхода не было и учитель принялся обучать принца азам еврейской религии. По истечении некоторого времени мальчик понял, что дальнейшее пребывание его в нееврейском доме становится невозможным. Было принято решение: однажды ночью принц и его учитель пропали из дворца! Все поиски не увенчались успехом и со временем прекратились. А учитель тем временем привел принца в еврейскую общину, где тот прошел обряд перехода в иудаизм. Мальчик продолжил изучение иудаизма и со временем стал праведным гером. Когда пришло его время предстать перед Небесным Судом, то на Небесах начался настоящий переполох! С одной стороны, это была душа на высочайшем духовном уровне, место которой в раю! А с другой стороны… Как можно допустить в рай душу, которая до года питалась молоком нееврейской матери?! После долгих обсуждений, было принято решение спустить эту душу на год в материальный мир в еврейскую семью, чтобы исправить этот недостаток».
Баал-Шем-Тов тяжело вздохнул: «На Небесном Суде видя вашу праведность и ваше желание иметь детей, приняли решение поместить эту душу в вашу семью. Потому и родился у вас этот ребенок, который должен был исправить порок, а после исправления его душа вернулась к Живому Источнику. Теперь же отправляйтесь домой и я обещаю, что в скором времени у вас родится еще один сын, который проживет долгую жизнь и станет великим мудрецом Торы!».
Весть об Освобождении Все готово к будущей праздничной трапезе
Наше поколение это последнее поколение изгнания и первое поколение Освобождения, как уже провозгласил и объявил мой святой тесть, лидер нашего поколения, Йосеф нашего поколения (назван в честь первого Йосефа, который провозгласил и объявил, что «Б-г, безусловно, помнит вас и выведет вас из земли сей в землю, которая была обещана Аврааму, Ицхаку и к Яакову»). Все наши дела и Божественная служба уже завершены, все назначенные времена уже прошли, «тшува» уже сделана, и все приготовления уже были закончены в манере «великой подготовки», все готово к праздничной трапезе из Левиатана, Шор а-Бар и Яин Мешумар.
Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.
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