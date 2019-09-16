Либерал-демократы пообещали отменить Brexit: названо условие
Либерал-демократы обязались отменить Brexit в случае победы на выборах в Великобритании.
Делегаты проголосовали большинством за изменение позиции по отношению к выходу страны из состава Евросоюза на партийной конференции в Борнмуте, передает ВВС.
Таким образом, либерал-демократы хотят полностью остановить Brexit, чтобы не было необходимости проводить второй референдум.
"Мы сделаем все, от нас зависящее, чтобы бороться за свое место в Европе и полностью остановить Brexit. В нашей стране так много людей, которым надоело об этом слышать. Они хотят жить своей жизнью и хотят, чтобы правительство продолжало повышать уровень их жизни", – сказала лидер либерал-демократов Джо Суинсон.