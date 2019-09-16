16.09 13:23 MIGnews.com

Что случилось, когда в студии столкнулись Барак и Смотрич

סמוטריץ' לברק: "הלוואי ותתבייש בקמפיין השנאה שלך לציונות הדתית כמו שאתה מתבייש בקשר שלך עם הפדופיל אפשטיין". המשדר המיוחד נמשך - עכשיו באולפן ynethttps://t.co/dfG3ft1K91@bezalelsm @barak_ehud pic.twitter.com/4jxhhkDKmj — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 16, 2019

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В ходе предвыборных дебатах в студии портала ynet столкнулись Эхуд Барак и Бецалель Смотрич.Барак, пожимая руку Смотрича и покидая студию сказал: “Нельзя сказать, что он не умеет говорить, но его видение - катастрофа для Государства Израиль, завернутое в плохую бороду”.Смотрич пришел в ярость и парировал: “Я желаю, чтобы тебе было также стыдно за твою ненависть к религиозному сионизму, как за твои отношения с педофилом Эпштейном”.