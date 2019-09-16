16.09 13:23 MIGnews.com
Что случилось, когда в студии столкнулись Барак и Смотрич
В ходе предвыборных дебатах в студии портала ynet столкнулись Эхуд Барак и Бецалель Смотрич.
Барак, пожимая руку Смотрича и покидая студию сказал: “Нельзя сказать, что он не умеет говорить, но его видение - катастрофа для Государства Израиль, завернутое в плохую бороду”.
Смотрич пришел в ярость и парировал: “Я желаю, чтобы тебе было также стыдно за твою ненависть к религиозному сионизму, как за твои отношения с педофилом Эпштейном”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии