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Что случилось, когда в студии столкнулись Барак и Смотрич 16.09 13:23   MIGnews.com

Что случилось, когда в студии столкнулись Барак и Смотрич

В ходе предвыборных дебатах в студии портала ynet  столкнулись Эхуд Барак и Бецалель Смотрич.

Барак, пожимая руку Смотрича и покидая студию сказал: “Нельзя сказать, что он не умеет говорить, но его видение - катастрофа для Государства Израиль, завернутое в плохую бороду”.

Смотрич пришел в ярость и парировал: “Я желаю, чтобы тебе было также стыдно за твою ненависть к религиозному сионизму, как за твои отношения с педофилом Эпштейном”.





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