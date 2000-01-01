Мандельблитт не дал Нетаниягу атаковать Газу

Соответствующее решение принято с подачи юридического советника правительства Авихая Мандельблитта о том, что подобные действия требует одобрения кабинета безопасности.
Дискуссия, которая до последнего времени держалась в тайне, началась еще во вторник вечером. Дело в том, что боевики террористической организации "Исламский джихад" запустили из сектора Газа по Ашдоду ракету в тот момент, когда Нетаниягу выступал там на конференции.
После выступления премьер созвал высокопоставленных военных чиновников в штабе армии в Тель-Авиве для срочных консультаций. Спустя всего несколько часов ВВС Израиля нанесли авиаудары по ряду военных объектов террористической организации ХАМАС, но причиной столь слабого ответа стало именно мнение Мандельблитта, который хоть и не присутствовал на совещании, однако участвовал в нем по телефону.
По его мнению, которое основывается на поправке к Основному закону о правительстве, которая гласит, что любое решение о начале активных военных действий, которые с высокой долей вероятности могут перерасти в полномасштабную войну, требует одобрения кабинета министров, который может делегировать эту обязанность на министерский комитет национальной безопасности.
Следовательно, закон не позволяет принимать такое решение без одобрения кабинета безопасности, которому сперва нужно узнать мнение начальника генштаба. Таким образом, в конце концов, Нетаниягу отложил идею о начале крупномасштабной операции.
Также напрашивается логичный вывод, что мнение Мандельблитта было согласовано с главами силовых служб.