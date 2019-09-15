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ЦАХАЛ получил нового пресс-секретаря: что известно | Фото:16.09 12:50   MIGnews.com

ЦАХАЛ получил нового пресс-секретаря: что известно

Бригадный генерал ЦАХАЛ Хедай Зильберман в воскресенье, 15 сентября, занял пост пресс-секретаря Армии обороны Израиля, заменив на этом посту другого бригадного генерала Ронена Манелиса, занимавшим данную должность более двух лет.

Отметим, что Зильберман должен был сменить Манелиса еще в начале месяца, однако назначение отложили из-за возможной атаки террористической организации "Хизбалла".


Церемония прошла на военной базе Авив в северном Тель-Авиве, где вскоре разместят пресс-центр ЦАХАЛа. Зильберман, ранее служивший в Управлении планирования Армии обороны Израиля, был назначен на должность пресс-секретаря в июне.

Его предшественник ранее служил в качестве помощника экс-начальника Генерального штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкота. Он занимал этот пост с мая 2017 года. Его пребывание в должности ознаменовалось, прежде всего, еженедельными мартовскими беспорядками вдоль границы с сектором Газа.

Начиная с 2018 года, десятки тысяч палестинцев еженедельно устраивают столкновения с израильскими силовиками. В ходе беспорядков более 200 палестинцев были убиты огнем ЦАХАЛа и еще несколько тысяч получили различные ранения.

Солдат Армии обороны подвергли жесткой международной критике за применение "чрезмерной силы" против безоружных протестующих. Манелису поручили представить точку зрения Иерусалима в мире, однако ряд политиков и обозревателей обвинили его в недостаточной международной поддержке действий ЦАХАЛа. Тем не менее, многие поддержали пресс-секретаря, сочтя его усилия максимально успешными, учитывая сложность сложившейся ситуации.


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