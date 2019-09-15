Убирайтесь из Израиля! Шефи Паз атаковала офис ЕС в Израиле
Основатель Фронта Освобождения Южного Тлеь-Авива и активистка движения против незаконной миграции Шеф Паз взяла на себя ответственность за “Таг Махир” в офисах Европейского Союза в Рамат-гане.
В ночь на 15 сентября Шефи Паз и Мира Хаджадж, мать убитой террористами в Старом Городе Иерусалима Шир Хаджадж написали на дверях и стенах офиса “ЕС, убирайтесь из Израиля!”
Паз после этого прочла заявление, в котором говорится: “Довольно, хватит вмешиваться во внутренние дела Израиля! Прекратите субсидировать террористов убивающих евреев, прекратите финансировать нелегальную иммиграцию - или убирайтесь из Израиля!”
На стены офиса также наклеили призыв: “Прекратите платить убийцам наших детей!”
Мейрав Хаджадж сказала: Я пришла сюда, чтобы выступить против ЕС, который финансирует убийц наших детей. Это не его дело - защищать террористов, убивающих наших детей”.