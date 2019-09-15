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Убирайтесь из Израиля! Шефи Паз атаковала офис ЕС в Израиле 16.09 10:54   MIGnews.com

Убирайтесь из Израиля! Шефи Паз атаковала офис ЕС в Израиле

Основатель Фронта Освобождения Южного Тлеь-Авива и активистка движения против незаконной миграции Шеф Паз взяла на себя ответственность за “Таг Махир” в офисах Европейского Союза в Рамат-гане.

В ночь на 15 сентября Шефи Паз и Мира Хаджадж, мать убитой террористами в Старом Городе Иерусалима Шир Хаджадж написали на дверях и стенах офиса “ЕС, убирайтесь из Израиля!”

Паз после этого прочла заявление, в котором говорится: “Довольно, хватит вмешиваться во внутренние дела Израиля! Прекратите субсидировать террористов убивающих евреев, прекратите финансировать нелегальную иммиграцию - или убирайтесь из Израиля!”

На стены офиса также наклеили призыв: “Прекратите платить убийцам наших детей!”

Мейрав Хаджадж сказала: Я пришла сюда, чтобы выступить против ЕС, который финансирует убийц наших детей. Это не его дело - защищать террористов, убивающих наших детей”.











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