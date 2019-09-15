16.09 10:54 MIGnews.com

Убирайтесь из Израиля! Шефи Паз атаковала офис ЕС в Израиле

תיעוד: שפי פז מרססת כתובת נאצה בבניין האיחוד האירופי ברמת גן - "באנו לכאן כי הם מממנים את רוצחי ילדנו"@daniel_elazar pic.twitter.com/ncEOPk19lq — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2019

שפי פז מגיעה לתחנת משטרת לב תל אביב כדי להסגיר את עצמה בשל ריסוס כתובת הנאצה על בניין האיחוד האירופי@daniel_elazar pic.twitter.com/MJd9V5yySx — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2019

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Основатель Фронта Освобождения Южного Тлеь-Авива и активистка движения против незаконной миграции Шеф Паз взяла на себя ответственность за “Таг Махир” в офисах Европейского Союза в Рамат-гане.В ночь на 15 сентября Шефи Паз и Мира Хаджадж, мать убитой террористами в Старом Городе Иерусалима Шир Хаджадж написали на дверях и стенах офиса “ЕС, убирайтесь из Израиля!”Паз после этого прочла заявление, в котором говорится: “Довольно, хватит вмешиваться во внутренние дела Израиля! Прекратите субсидировать террористов убивающих евреев, прекратите финансировать нелегальную иммиграцию - или убирайтесь из Израиля!”На стены офиса также наклеили призыв: “Прекратите платить убийцам наших детей!”Мейрав Хаджадж сказала: Я пришла сюда, чтобы выступить против ЕС, который финансирует убийц наших детей. Это не его дело - защищать террористов, убивающих наших детей”.