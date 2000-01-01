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Минздрав: через две недели тут будет как в Бразилии 16.06 09:41   MIGnews.com

Минздрав: через две недели тут будет как в Бразилии

Сановник министерства здравоохранения прокомментировал порталу ynet ситуацию с коронавирусом в Израиле.

Сановник указал на то, что сегодня, 16 июня, истекает срок действия чрезвычайных мер, введенных для борьбы с коронавирусом 15 марта. Чиновник подчеркнул: “Значение этого факта таково: люди, приезжающие из-за границы больше не обязаны уходить на двухнедельный карантин. Через две недели мы превратимся в Бразилию”.

Правительство представило на рассмотрение Кнессета пакет законов, направленных на борьбу с эпидемией, но эти законы пока не приняты. Законы были рассмотрены только в первом чтении. Члены комитета по законности и конституции должны рассмотреть законы во втором и третьем чтениях.

Члены коалиции намеревались рассмотреть законы уже сегодня ночью, но глава комитета Яаков Ашер (Яадут А-Тора) заявил, что отказывается делать это в спешке.


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