16.06 08:30 MIGnews.com

Реакция НДИ на репортаж о проверках еврейства репатриантов

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Реакция партии НДИ на репортаж «Кан 11» о новых проверках еврейства репатриантов из стран бывшего СССР:Авигдор Либерман: «Ультраортодоксальный истеблишмент, подчинивший себе Главный раввинат и МВД, продолжает войну против репатриантов из стран бывшего Союза. Дискриминационные практики в виде ДНК-тестов на еврейство - вчерашний день. Сегодня МВД под предводительством Арье Дери взяло на вооружение мафиозные методы и ведет скрытые и явные расследования в отношении тех, кто прибыл в 90-е и чьё еврейство не подлежит сомнению. Эти преследования - чистой воды расизм, и мы не позволим этому продолжаться. НДИ сделает все, чтобы убрать дельцов от религии из всех сфер влияния, и положит конец диктату ульраортодоксов».Юлия Малиновская: «Расследование «Кан 11» раскрыло факт тесного сотрудничества МВД и Главного раввината в войне против русскоязычных репатриантов и Закона о возвращении. Эта война вышла на новый уровень - захват детей в заложники. Министерство внутренних дел во главе с Арье Дери ставит условием регистрации детей изменение записи о еврействе их матерей. Таким образом статус лиц, уже зарегистрированных в качестве евреев, меняется, и вместо отметки «еврейка» в их удостоверениях появляется запись «без религиозной принадлежности» или «проверяется». Непрекращающиеся преследования русскоязычных евреев разрушает израильское общество, оно напоминает практику худших советских времен. МВД и раввинатские суды лишают тысячи евреев признания их принадлежности к еврейскому народу.Я обратилась к председателю комиссии кнессета по алие, интеграции и связям с диаспорой Давиду Битану с просьбой созвать неотложное заседание комиссии, так как поведение МВД требует тщательного и немедленного рассмотрения».