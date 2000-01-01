16.06 08:34 MIGnews.com

Кнессет одобрил "норвежский закон"

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Вечером, 15 июня, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях "норвежский закон", который позволяет министрам уйти в отставку из Кнессета, а другим членам фракций занимать их места.За проект проголосовали 66 депутатов, 43 выступили против. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и вовсе отсутствовал на пленуме, в то время как министр обороны Бенни Ганц принял участие в голосовании.Депутат Кнессета Офер Шелах раскритиковал законопроект перед голосованием, сказав, что его надо было назвать "законом о свиньях"."Было бы более уместно, если бы они назвали его "Законом о свиньях". Свинья не уважает ничего, кроме кормушки, из которой ест, корыто из которого пьет", – подчеркнул он.Обсуждение закона состоялось после того, как были достигнуты договоренности между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" относительно соглашения о коалиции.