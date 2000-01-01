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Жена Беннетта: Итамар Бен-Гвир – агент ШАБАКа | Фото:16.06 08:13   MIGnews.com

Жена Беннетта: Итамар Бен-Гвир – агент ШАБАКа

Жена председателя партии "Ямина" Нафтали Беннета – Гилат – обвинила Итамара Бен-Гвира в том, что тот является тайным агентом израильской Службы внутренней безопасности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Гилат, активисты партии Бен-Гвира "Оцма Йехудит" совершили налет на ее дом и собрали нужную им информацию. Она сравнила Бен-Гвира с агентом ШАБАКа Авишаем Равивом. В ответ председатель "Оцма Йехудит" подал в суд на нее в суд.

"Пока я боролся с пытками в ШАБАКе, применяемыми против правой молодежи, занимался расследованием против ШАБАКа и ходил в суды, Нафтали Беннетт оказывал непрерывную поддержку Общей службе безопасности", – сказал Итамар Бен-Гвир.

По данным 13 канала, нет никаких подтверждений, что Бен-Гвир является агентом под прикрытием. Сам же лидер "Оцма Йехудит" эти данные опровергает.


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