Жена Беннетта: Итамар Бен-Гвир – агент ШАБАКа

Жена председателя партии "Ямина" Нафтали Беннета – Гилат – обвинила Итамара Бен-Гвира в том, что тот является тайным агентом израильской Службы внутренней безопасности.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам Гилат, активисты партии Бен-Гвира "Оцма Йехудит" совершили налет на ее дом и собрали нужную им информацию. Она сравнила Бен-Гвира с агентом ШАБАКа Авишаем Равивом. В ответ председатель "Оцма Йехудит" подал в суд на нее в суд.
"Пока я боролся с пытками в ШАБАКе, применяемыми против правой молодежи, занимался расследованием против ШАБАКа и ходил в суды, Нафтали Беннетт оказывал непрерывную поддержку Общей службе безопасности", – сказал Итамар Бен-Гвир.
По данным 13 канала, нет никаких подтверждений, что Бен-Гвир является агентом под прикрытием. Сам же лидер "Оцма Йехудит" эти данные опровергает.