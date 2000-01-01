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Нетаниягу созвонился с Помпео: о чем говорили | Фото:16.06 07:52   MIGnews.com

Нетаниягу благодарит Помпео за противодействие суду в Гааге

Вечером, 15 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

Нетаниягу лично поблагодарил госсекретаря США за его противодействие Международному уголовному суду в Гааге (МУС). Речь идет о введение американских санкций против сотрудников учреждения.

Кроме того, стороны обсудили действия Ирана и события в ближневосточном регионе.


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