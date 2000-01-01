16.06 07:52 MIGnews.com
Нетаниягу благодарит Помпео за противодействие суду в Гааге
Вечером, 15 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.
Нетаниягу лично поблагодарил госсекретаря США за его противодействие Международному уголовному суду в Гааге (МУС). Речь идет о введение американских санкций
против сотрудников учреждения.
Кроме того, стороны обсудили действия Ирана и события в ближневосточном регионе.
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