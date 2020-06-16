Раввин-сексист вылетел из Кнессета

Депутат от партии "ШАС" Раввин Барух Газахай подал в отставку после ряда женоненавистнических и расистких комментариев из-за шквала критики.
Газахай должен был стать членом Кнессета во вторник, 16 июня.
Тем не менее, в течение дня стали появляться видеоролики, в которых он делает резкие высказывания в сторону женщин и арабов на лекциях для подростков.
После публикации, Газахай заявил, что его замечания были "несколькими предложениями, вырванными из контекста двухчасового урока перед его учениками около четырех лет назад".
Спустя время, в сети появлись новые видео, где он, в том числе, говорит, что "красивого араба не бывает", и утверждает, что мусульманские женщины носят головные уборы, потому что их так часто бьют по лицу.
Он также высмеял королеву Великобритании Елизавету II, назвав её "мерзким гоем".
בש״ס טענו היום שההתבטאות של ח״כ המיועד הרב ברוך גזהיי היתה מעידה חד פעמית. שימו לב לאמירות הנוספות שהבאנו הערב- התבטאויות דוחות כלפי נשים וגזענות בלתי נסבלת כלפי ערבים ובדואים. מה יגידו בש״ס שמתיימרת להניף את דגל המלחמה בגזענות? pic.twitter.com/nkZMsdsCr5