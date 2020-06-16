Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Раввин-сексист вылетел из Кнессета | Фото:16.06 21:48   MIGnews.com

Раввин-сексист вылетел из Кнессета

Депутат от партии "ШАС" Раввин Барух Газахай подал в отставку после ряда женоненавистнических и расистких комментариев из-за шквала критики.

Газахай должен был стать членом Кнессета во вторник, 16 июня.

Тем не менее, в течение дня стали появляться видеоролики, в которых он делает резкие высказывания в сторону женщин и арабов на лекциях для подростков.

После публикации, Газахай заявил, что его замечания были "несколькими предложениями, вырванными из контекста двухчасового урока перед его учениками около четырех лет назад".

Спустя время, в сети появлись новые видео, где он, в том числе, говорит, что "красивого араба не бывает", и утверждает, что мусульманские женщины носят головные уборы, потому что их так часто бьют по лицу.

Он также высмеял королеву Великобритании Елизавету II, назвав её "мерзким гоем".



Ранее сообщалось, что новый член Кнессета от партии "ШАС" заявил, что рак груди и выкидыши у женщин просиходят из-за "нескромной одежды". Лидер партии Арье Дери осудил его заявления.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:11
Apple обвиняют в развитии игромании у детей
21:40
Плющенко предложил Навальному решить вопросы по-мужски
21:13
В Израиле закроются 70 000 предприятий
20:44
В МИД РФ отреагировали на сериал об отравлении Скрипалей
20:40
258 новых случаев корронавируса за сутки в Израиле
20:18
В Иерусалиме открылась новая "коронавирусная гостиница"
20:07
Майк Помпео призывает Израиль выступить против Китая
19:49
Кац потребовал вернуть железнодорожное сообщение
19:16
"Нетаниягу не согласится на палестинское государство"
18:56
Из-за учений НАТО Балтийский флот начал маневры
18:47
Землетрясение в 5,2 балла к юго-западу от Эйлата
18:36
Правительство одобрило поставки препарата от коронавируса
18:19
"У Рамаллы нет права вето"
17:35
ПА уничтожает секретные документы из-за израильских рейдов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  