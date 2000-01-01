17.06 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Хьюстон: на улице найден повешенным чернокожий
. В понедельник, 15 июня, неизвестный чернокожий мужчина был найден повешенным на дереве в Хьюстоне. Это произошло возле магазина на бульваре Элла в районе Шейди-Акрес.
Мотоциклист открыл огонь в Яффо: убит мужчина, ранен мальчик
. Днем 16 июня два человека на мотоцикле открыли огонь по 20-летнему мужчине и 13-летнему мальчику на улице Рубинштейн в Яффо.
Сара Нетаниягу подала иск за клевету к домработнице
. Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Сара Нетаниягу подала иск за клевету к бывшей работнице резиденции главы правительства Сильвии Генсия.
Депутат от ШАС: рак груди возникает из-за нескромной одежды
. Новый член Кнессета от партии "ШАС" заявил, что рак груди и выкидыши у женщин просиходят из-за "нескромной одежды", а также, что женщины, которые показывают свои тела, перевоплощаются в коров.
"Мне жаль, но вирус вернулся"
. Во вторник, 16 июня, глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки рассказала о том, как Израиль справляется с новой вспышкой коронавируса.
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