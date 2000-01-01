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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:17.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Хьюстон: на улице найден повешенным чернокожий. В понедельник, 15 июня, неизвестный чернокожий мужчина был найден повешенным на дереве в Хьюстоне. Это произошло возле магазина на бульваре Элла в районе Шейди-Акрес.

Мотоциклист открыл огонь в Яффо: убит мужчина, ранен мальчик. Днем 16 июня два человека на мотоцикле открыли огонь по 20-летнему мужчине и 13-летнему мальчику на улице Рубинштейн в Яффо.

Сара Нетаниягу подала иск за клевету к домработнице. Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Сара Нетаниягу подала иск за клевету к бывшей работнице резиденции главы правительства Сильвии Генсия.

Депутат от ШАС: рак груди возникает из-за нескромной одежды. Новый член Кнессета от партии "ШАС" заявил, что рак груди и выкидыши у женщин просиходят из-за "нескромной одежды", а также, что женщины, которые показывают свои тела, перевоплощаются в коров.

"Мне жаль, но вирус вернулся". Во вторник, 16 июня, глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки рассказала о том, как Израиль справляется с новой вспышкой коронавируса.


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