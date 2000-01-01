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Кац потребовал вернуть железнодорожное сообщение | Фото:16.06 19:49   MIGnews.com

Кац потребовал вернуть железнодорожное сообщение

Министр финансов Исраэль Кац в среду, 17 июня, потребует от правительства возобновить работу железнодорожного сообщения, а также наметит сроки возобновления культурных мероприятий.

В Израиле перестали ходить поезда в марте в рамках усилий правительства по борьбе с распространением коронавируса. Ранее в этом месяце было объявлено, что железнодорожное сообщение возобновит работу 8 июня после ряда предыдущих отсрочек.

Но эта дата также была отложена, в связи с ростом числа случаев заражения.

"Это не поддается логике, что десятки тысяч израильтян пользуются полными автобусами, в то время как поезда остаются под запретом", - сказал во вторник Кац, бывший министр транспорта. Он также призвал открыть театры и возобновить концерты и другие культурные мероприятия.

"Теперь, когда назначена дата открытия неба, 1 августа, настало время выпустить культурную индустрию", - написал он в Twitter. Кульурные мероприятия были отложены до 21 июня.

Говоря о финансировании, Кац также сказал, что "сотни миллионов, которые были выделены министру культуры Хили Тропперу для поощрения индустрии, позволят артистам возобновить работу на полный рабочий день".


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