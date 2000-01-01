16.06 18:36 MIGnews.com

Правительство одобрило поставки препарата от коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Правительство одобрило принятие Министерством здравоохранения запасов препарата от COVID-19 компании Gilead Sciences.Ремдесивир рассматривается как наиболее перспективное лечение коронавируса, доступное на сегодняшний день.В мае Ашер Шалмон, директор по международным отношениям Министерства здравоохранения, заявил, что прочные связи Израиля с калифорнийским Gilead дают уверенность в обеспечении поставок."У нас длительные отношения с компанией, они имеют сильное представительство здесь, и это помогает убедиться, что препарат доступен", - сказал он.Израильские больницы были частью двух исследований эффективности ремдесивира. По данным Министерства здравоохранения, этот препарат помог спасти первого тяжелобольного пациента в стране, водителя автобуса из Восточного Иерусалима.