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Рафи Перец о `сделке века`: мы не купим кота в мешке | Фото:16.06 16:12   MIGnews.com

Рафи Перец о "сделке века": мы не купим кота в мешке

Министр по делам Иерусалима и наследия Рафи Перец прибыл с визитом в Биньямин вместе с главой Совета Биньямина Исраэлем Ганцем, мэром Гуш-Эциона Шломо Неманом и директором Совета Йеша Игалем Дилмани.

Во время посещения винодельни Псагот министр заявил, что "Осло нечувствителен к объектам наследия, и не защищает их. Двадцать пять лет беззакония и разрушения привели объекты наследия в очень трудное состояние".

"Мы здесь, чтобы сказать: этого не повторится. У нас есть уважение к нашему наследию, и я продвигаю национальный план по охране, сохранению и открытию его объектов для общественности", - сказал Перец.

"Эта проблема должна объединить правое и левое крыло; каждый должен работать над тем, чтобы сохранить места, которые отражают 4000-летнюю историю евреев, национальностей и мировой истории. Уважение к прошлому - для будущих поколений", - отметил чиновник.

"В Осло они забросили объекты наследия. Я не позволю сделать этого в "сделке века". Мы позаботимся о том, чтобы объекты наследия были отмечены на картах - это наша личность, и мы ее сохраним."

Далее министр добавил, что "есть историческая возможность применить суверенитет к частям родины, и мы должны приложить все усилия для этого", но без палестинского государства.

"Мы также должны бороться за дороги к общинам, чтобы не было анклавов", - заключил он. "Мы не купим кота в мешке."


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