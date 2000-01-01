16.06 14:45 MIGnews.com

Сара Нетаниягу подала иск за клевету к домработнице

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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Сара Нетаниягу подала иск за клевету к бывшей работнице резиденции главы правительства Сильвии Генсия.Генсия на протяжении последней недели практически ежедневно появляется в израильских СМИ с рассказами о “жестоком обращении” Сары к прислуге.В исковом заявлении Сары говорится, что ответчица “нарушила однозначное обязательство о сохранении тайны частной жизни, оклеветала, выдумала и распространила ложные утверждения о Саре Нетаниягу”.