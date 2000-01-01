Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Сара Нетаниягу подала иск за клевету к домработнице 16.06 14:45   MIGnews.com

Сара Нетаниягу подала иск за клевету к домработнице

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Сара Нетаниягу подала иск за клевету к бывшей работнице резиденции главы правительства Сильвии Генсия.

Генсия на протяжении последней недели практически ежедневно появляется в израильских СМИ с рассказами о “жестоком обращении” Сары к прислуге.

В исковом заявлении Сары говорится, что ответчица “нарушила однозначное обязательство о сохранении тайны частной жизни, оклеветала, выдумала  и распространила ложные утверждения о Саре Нетаниягу”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:14
Евреи из Перу спасаются от COVID-19 в Израиле
15:55
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
15:43
Депутат от ШАС: рак груди возникает из-за нескромной одежды
15:09
ЦАХАЛ провел ночные рейды в Рамалле - ПА
14:42
Пекин ограничил выезд из города из-за COVID-19
14:21
Греция и Израиль обсудили проблемы региональной безопасности
14:11
Офир Акунис: США дали "зеленый свет" плану по аннексии
14:09
Минздрав: проблема с соблюдением "фиолетового сертификата"
13:57
Нетаниягу: возобновление иностранного туризма с 1 августа
13:41
Кравец о похоронах Норкиной: что-то хотели скрыть
13:26
Мотоциклист открыл огонь в Яффо: убит мужчина, ранен мальчик
13:22
Нетаниягу встретился с греческим коллегой: первые детали  
13:01
В Израиль прибыла делегация из Греции
12:45
Иранский судья арестован в Румынии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  