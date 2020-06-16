Греция и Израиль обсудили проблемы региональной безопасности

"Мы обсуждаем возобновление авиасообщения с Грецией и Кипром с первого августа. Это зависит от того, как будут обстоять дела с эпидемией коронавируса. Но если данные позволят, это дата открытия авиасообщения. Это очень важная весть", – сказал глава израильского правительства.
Также греческая делегация встретилась с министром обороны Бенни Ганцем, который заявил, что Греция является "стратегическим партнером и верным другом" Израиля.
Он обсудил с коллегой Николаосом Панайотопулосом вопросы расширения сотрудничества в сфере обороны и совместных проектов в оборонной промышленности.
В свою очередь, министр иностранных дел Габи Ашкенази встретился с коллегой Никосом Дендиасом.
Они подписали соглашения о развитии сотрудничества в области кибербезопасности, энергетики, сельского хозяйства и туризма. Ашкенази поблагодарил Дендиаса за поддержку и сказал, что будет работать над укреплением партнерства между странами.