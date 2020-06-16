Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Греция и Израиль обсудили проблемы региональной безопасности | Фото:16.06 14:21   MIGnews.com

Греция и Израиль обсудили проблемы региональной безопасности

Во вторник, 16 июня в ходе межправительственной встречи в формате G2G Греция и Израиль обсудили проблемы региональной безопасности.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел переговоры с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

"Мы обсуждаем возобновление авиасообщения с Грецией и Кипром с первого августа. Это зависит от того, как будут обстоять дела с эпидемией коронавируса. Но если данные позволят, это дата открытия авиасообщения. Это очень важная весть", – сказал глава израильского правительства.

Также греческая делегация встретилась с министром обороны Бенни Ганцем, который заявил, что Греция является "стратегическим партнером и верным другом" Израиля.

Он обсудил с коллегой Николаосом Панайотопулосом вопросы расширения сотрудничества в сфере обороны и совместных проектов в оборонной промышленности.

В свою очередь, министр иностранных дел Габи Ашкенази встретился с коллегой Никосом Дендиасом.

Они подписали соглашения о развитии сотрудничества в области кибербезопасности, энергетики, сельского хозяйства и туризма. Ашкенази поблагодарил Дендиаса за поддержку и сказал, что будет работать над укреплением партнерства между странами.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:42
Пекин ограничил выезд из города из-за COVID-19
14:11
Офир Акунис: США дали "зеленый свет" плану по аннексии
14:09
Минздрав: проблема с соблюдением "фиолетового сертификата"
13:57
Нетаниягу: возобновление иностранного туризма с 1 августа
13:41
Кравец о похоронах Норкиной: что-то хотели скрыть
13:26
Мотоциклист открыл огонь в Яффо: убит мужчина, ранен мальчик
13:22
Нетаниягу встретился с греческим коллегой: первые детали  
13:01
В Израиль прибыла делегация из Греции
12:45
Иранский судья арестован в Румынии
12:24
"Прямая связь между снятием ограничений и эпидемией"
12:03
Бен-Гвир: я знаю то, из-за чего Беннет может развестись
11:55
Хьюстон: на улице найден повешенным чернокожий  
11:52
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
11:35
Итамар Бен-Гвир: моей вражде с ШАБАКом уже много лет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  