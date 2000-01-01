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Нетаниягу встретился с греческим коллегой: первые детали | Фото: Хаим Цах, GPO.16.06 13:22   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с греческим коллегой: первые детали

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился за закрытыми дверями в иерусалимском отеле "Вальдорф Астория" с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в рамках межправительственного форума Израиля и Греции в формате G2G.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Я очень рад видеть вас. Это отражает нашу успешную борьбу с коронавирусом и наши прекрасные отношения, – сказал Нетаниягу, открывая встречу.

В свою очередь, Мицотакис ответил, что ему "всегда приятно приезжать в Израиль". Он также уточнил, что это его первый зарубежный визит с начала пандемии смертоносного коронавируса COVID-19.



По завершении встречи премьер-министров будут подписаны три меморандума о взаимопонимании в области кибертехнологий, сельского хозяйства и туризма. Затем главы правительств Израиля и Греции проведут межправительственную встречу в рамках делового обеда.


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