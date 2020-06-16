16.06 13:01 MIGnews.com

В Израиль прибыла делегация из Греции

מטוסו של ראש ממשלת יוון נחת בישראל, כשבפמלייתו שישה שרים וסגן שר אחד. שר החוץ אשכנזי קיבל את פניהם בשדה התעופה

(צילום: שלומי אמסלם, משרד החוץ)@gilicohen10 @AmichaiStein1 pic.twitter.com/5IkjBpb71A — כאן חדשות (@kann_news) June 16, 2020

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Во вторник, 16 июня, в Израиль прибыл прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с рабочей поездкой.По сообщениям израильских СМИ, в делегацию вошли шесть министров: обороны, иностранных дел, туризма, экологии, энергетики и водных ресурсов, развития и инвестиций.Также с ними прибыли несколько заместителей министров, отвечающих за кибербезопасность и технологические инновации. Греческую делегацию встретил в аэропорту глава израильского МИД Габи Ашкенази.Уточняется, что Мицотакис должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, министром обороны Бенни Ганцем другими представителями израильского правительства."Мы обсудим мирный план президента США Дональда Трампа и поговорим об энергетике и газопроводе EastMed, стабильности на Ближнем Востоке с акцентом на Иран и Ливан", – сообщили в греческом МИД.