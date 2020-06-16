16.06 13:01 MIGnews.com
В Израиль прибыла делегация из Греции
Во вторник, 16 июня, в Израиль прибыл прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с рабочей поездкой.
По сообщениям израильских СМИ, в делегацию вошли шесть министров: обороны, иностранных дел, туризма, экологии, энергетики и водных ресурсов, развития и инвестиций.
Также с ними прибыли несколько заместителей министров, отвечающих за кибербезопасность и технологические инновации. Греческую делегацию встретил в аэропорту глава израильского МИД Габи Ашкенази.
Уточняется, что Мицотакис должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, министром обороны Бенни Ганцем другими представителями израильского правительства.
"Мы обсудим мирный план президента США Дональда Трампа и поговорим об энергетике и газопроводе EastMed, стабильности на Ближнем Востоке с акцентом на Иран и Ливан", – сообщили в греческом МИД.
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