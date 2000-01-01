"Прямая связь между снятием ограничений и эпидемией"
Глава службы народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки сделала важное заявление на заседании комитета коронавируса Кнессета.
Профессор Садецки сказала: “В 57 населенных пунктах отмечается увеличение уровня заражения. Это - статистика, которую невозможно игнорировать”.
Садецки продолжила: “Мы видим прямую связь между снятием ограничений с экономики и ростом числа инфицированных. Регистрируется значительный рост количества зараженных по всей стране, в первую очередь, среди детей”.