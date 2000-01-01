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`Прямая связь между снятием ограничений и эпидемией` 16.06 12:24   MIGnews.com

"Прямая связь между снятием ограничений и эпидемией"

Глава службы народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки  сделала важное заявление на заседании комитета коронавируса Кнессета.

Профессор Садецки сказала: “В 57 населенных пунктах отмечается увеличение уровня заражения. Это - статистика, которую невозможно игнорировать”.

Садецки продолжила: “Мы видим прямую связь между снятием ограничений с экономики  и ростом числа инфицированных. Регистрируется значительный рост количества зараженных по всей стране, в первую очередь, среди детей”.


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