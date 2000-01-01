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Бен-Гвир: я знаю то, из-за чего Беннет может развестись 16.06 12:03   MIGnews.com

Бен-Гвир: я знаю то, из-за чего Беннет может развестись

Лидер партии Оцма Йехудит Итамар Бен Гвир дал интервью Радио Йерушлайм.

Бен Гвир заявил: “Еще во время выборов в моем распоряжении оказалась информация, из-за которой может распасться семья Беннет. Я мог разрушить семью Беннет. Я мог написать это в исковом заявлении. Я не скажу, в чем тут дело. Я мог разрушить эту семью - но я это не сделал. Я это не сделал, потому что для меня существуют красные линии. Даже если у меня есть политический противник, даже если Беннет причинил мне страдания, даже если он нанес вред всему религиозному сионизму, даже если он высокомерно ко мне относится - у меня есть красные линии”.

На уточняющий вопрос: "Когда ты говоришь “информация, которая может разрушить семью Беннет ты имеешь в виду информацию личного характера?” Бен Гвир ответил: “Да”.


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