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Нетаниягу-Кахоль Лаван: так не может больше продолжаться | Фото:16.06 11:17   MIGnews.com

Нетаниягу-Кахоль Лаван: так не может больше продолжаться

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу возмущен поведением представителей "Кахоль Лаван".

Об этом он сообщил на закрытых переговорах с членами "Ликуда" 15 июня, передают израильские СМИ.

"Так не может больше продолжаться", – подчеркнул Нетаниягу.

Противоречия заключаются в принятии "норвежского закона", в котором заинтересованы члены "Кахоль Лаван". Также до сих пор нет общего мнения между сторонами по поводу распространения суверенитета Израиля над частями Западного берега.

Отметим, что 16 июня во втором и третьем чтениях Кнессет одобрил "норвежский закон", а Нетаниягу не пришел на голосование.


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