16.06 08:42 MIGnews.com

Разведка Израиля: танкеры в Оманском заливе атакованы Ираном

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13-й канал израильского ТВ опубликовал репортаж, в котором говорится о том, что израильская разведка пришла к выводу о том, что атака против танкеров в Оманском заливе совершена Ираном.Ссылаясь на высокопоставленного сановника в силах безопасности, отвечающего за иранское направление, 13-й канал сообщает о том, что атака была организована Корпусом стражей исламской революции. Танкеры были атакованы торпедами или магнитными минами.Ранее к таким же выводам пришли в США и Британии. Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил: “Наша собственная оценка привела нас к заключению о том, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Эти последние атаки создают паттерн дестабилизирующего иранского поведения, и представляют серьезную угрозу региону”.Иран отрицает всякую причастность к инцидентам , и обвиняет Соединенные Штаты в организации “иранофобской кампании”. Он также обвиняет США, Израиль и Саудовскую Аравию в “саботажной дипломатии” и намекает на то, что именно они стоят за атаками.